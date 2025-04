Éveken keresztül keresték Debrecen legfurcsább tolvaját, végül elkapták

Nagy István hozzáteszi még: számos esetben találkoztak olyan sértettel is, akinek volt ugyan biztonsági ajtaja, de nem zárta be, felszerelt ugyan kamerát és riasztórendszert, de nem kapcsolta be őket, márpedig így ezeknek nyilván semmi értelmük. A tíz éven át tartó sorozat legtöbb helyszínén a tolvaj csak a pénzt vette magához, de ha valamilyen okból el kellett vinnie a táskát is, akkor az utcán kivette belőle a pénzt, a táskát pedig visszavitte a házba, letette ugyanoda, ahonnan elvette. Sőt. Megtörtént, hogy napokkal később vitte vissza az iratokkal és az érintetlen bankkártyával együtt, sőt: ha esett az eső, olyan helyre tette, hogy a tulajdonos megtalálja, de a táska ne ázzon el.

Nagy István alezredes

Forrás: police.hu

És hogy a dolog még furcsább legyen, tízévnyi keresgélés, nyomozás, széles körű adatgyűjtés, egy-két sikertelen kergetés és több tízezer munkaóra után végül március 28-án úgy sikerült elfogni a mezítlábas tolvajként elhíresült elkövetőt, hogy egy bolt melléképületéből lopott néhány pékárut. Az elfogást követően jött az igazi meglepetés: a férfinak nem voltak iratai, lakhelye, semmiféle papírja, mintha nem is létezett volna. A nevét azért elárulta: K. Attila (56). A nevét és alig többet. Annak segítségével, évtizeddel korábbi adatok alapján legalább az kiderült, hogy nagyjából kicsoda ő, de az életéről még mindig nem sokat lehetett tudni. Talán még annyit: az egyébként intelligensnek tűnő férfi elmondta, hogy Spanyolországban is élt. Egy elegáns tolvaj, akit igazán csak a pénz érdekelt, a táskát és az iratokat azért vitte vissza, mert nem akart a tulajdonosnak kellemetlenséget okozni azzal, hogy újra be kelljen szereznie azokat. Egyébként, ahogy a kihallgatáson fogalmazott, senkinek sem akart kárt okozni, úgy vélte, a pénztárcában lévő összegek a tehetősebbek esetében nem számítottak jelentős veszteségnek. Alkalmanként tíz- és százezer forint között volt a zsákmánya, de megesett, hogy több százezer forintot is magával vitt.

A debreceni nyomozók végre felsóhajtottak: meglett valaki, akit évek óta üldöztek, aki kevés értékelhető nyomot hagyott, aki furcsán udvarias tolvaj volt, akinek a tevékenysége sok kellemetlenséget okozott nekik. Meglett a mezítlábas tolvaj.

