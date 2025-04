Mit keresett Manuel a debreceni rendőrségen? Nem kellett találgatnunk, elárulták! – videóval!

Tovább folytatódik a rendőrség és a népszerű fiatal előadó, Manuel együttműködése – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írták, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tavaly év végén indította el a „Gyermek mindenek felett” kampányt, ehhez pedig Manuel személyében a rendőrség egy olyan támogatóra talált, aki segít megvalósítani a rendőrség azon törekvéseit, hogy könnyebben elérjék a gyermekeket és egy biztonságosabb, támogatóbb közeget tudjunk kialakítani számukra.

Tovább folytatódik a rendőrség és a népszerű fiatal előadó, Manuel együttműködése

Forrás: Napló-archív

Ismét a rendőrségen járt Manuel

– Manuel a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságon Illés Zoltán rendőr alezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettessel egyeztetett a „Gyermek mindenek felett” programmal kapcsolatban. Beszéltek az eddig közösen elért eredményekről és megfogalmazták a jövőbeni célkitűzéseket is – osztotta meg a találkozó részleteit a rendőrség. A zenész Domokos Éva századossal is találkozott, aki a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények felderítésére létrejött csoport vezetője. A rendőrnő szabadidejében fest és készített egy képet Manuelnek, amit a közös cél inspirált. A festmény a rendőrségi videóban is többször felbukkan.

Ajánljuk még: