Unokatestvérével takarózott, de csak tetézte a bajt egy hajdú-bihari férfi

Debrecenben, az Erzsébet utcában látott el járőrszolgálatot április 24-én délelőtt a Készenléti Rendőrség debreceni osztályának két járőre, és a buszmegállóban igazoltattak egy férfit. Mivel semmilyen irat nem volt nála, ezért az adatok bediktálása alapján ellenőrizték a személyazonosságát. Eszerint azonban a 29 éves, Hajdú-Bihar vármegyei férfi egyáltalán nem hasonlított a nyilvántartásban szereplő fényképre, ráadásul a neki feltett kérdésekre sem adott egyből hiteles választ. Hogy miért nem hasonlít a róla készült fotóra, arra azt válaszolta, hogy a kép régi. Az egyenruhásokat azonban nem tudta megvezetni. Ezt követően biometrikus arckép-azonosítást végeztek, mely alapján megállapították, hogy az igazoltatott férfi nem 29, hanem 28 éves, annak ellenére, hogy ugyanazon hajdú-bihari kistelepülésen él, sőt ugyanabban az utcában is lakik, mint az általa bediktált adatok tulajdonosa, de a házszám, illetve az édesanyjuk neve már nem egyezett. Kiderült, unokatestvére adatait mondta be. Ennek okára is hamar fény derült, hiszen a rendszer kidobta, két élő körözés is érvényben van ellene – számolt be róla a police.hu.

Körözés alatt állt a debreceni férfi

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint írják, a Nyíregyházi Törvényszék adott ki ellene tavaly augusztusban két elfogatóparancsot, miután a jogerősen rá kiszabott börtönbüntetéseket nem kezdte meg. Súlyos testi sértés elkövetése miatt kétszer is elítélték: egyszer 8 hónapot, míg másodjára 1 év 4 hónapot kapott.

A készenléti rendőrök ezt követően megbilincselték, majd előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra, és közölték vele, hogy a rá kiszabott börtönbüntetések letöltése mellett még a valótlan személyadatok bediktálása miatt is felelnie kell.