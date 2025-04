Zéró tolerancia a kábítószer-kereskedőkkel szemben: a legnagyobb fogások Hajdú-Biharból

Ahogy Orbán Viktor az évértékelőjében is kiemelte, a kábítószer-kereskedőkkel szemben zéró tolerancia lép érvénybe, ehhez külön kormánybiztost is kinevezett a miniszterelnök Horváth László személyében. A Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, melyben kiemelik, hogy március 1. és április 9. között több, mint 160 kg kábítószert foglaltak le, valamint közel 2 ezer büntetőeljárást rendeltek el. Hajdú-Bihar vármegyében is számtalan esetről számoltunk be, cikkünkben pedig összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb fogásait.

Többször is lecsaptak a hajdú-bihari rendőrök kábítószer-kereskedőkre

Forrás: police.hu

Kinder-tojásban is rejtettek el kábítószert

Március elején beszélt először a kormánybiztos arról, mely vármegyék a legérintettebbek a kábítószer-kereskedelemben, és mely területeken kell a leginkább a rendőri beavatkozás. Nógrád, Heves, Borsod, Szabolcs és a Hajdúság egy része volt ekkor megnevezve. A kormánybiztos leszögezte, a fent említett körzeteket célzott beavatkozási helyszínekként kell kijelölni, hiszen csak akkor lehet ebben a csatában nyerni, ha van jelenlét.