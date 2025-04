Cipőjébe próbálta elrejteni a tiltott árut a rendőrök elől, nem sikerült – videóval

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen hajtottak végre elfogásokat április 14-én. Az összehangolt akcióban több fogyasztóra is lecsaptak Derecskén, és egy kábítószer-terjesztőt is előállítottak. A gyanú szerint a 33 éves derecskei díler tavaly nyár óta rendszeresen árulta a tiltott szert. A férfi épp hazafelé tartott hétfőn délután, amikor megállították és átvizsgálták a ruházatát. Hiába rejtette a cipőjébe a droggyanús anyagot, nem tudott túljárni a rendőrök eszén – számolt be róla a police.hu.

Folytatódik a harc a kábítószerek ellen Hajdú-Biharban

Forrás: Youtube / police.hu

Több kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök

A bűnügyesek több ingatlanban kutattak: közel 150 gramm kábítószergyanús anyagot, tablettákat, a terjesztéshez szükséges eszközöket, pénzt és egy gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak.

Ezúttal egy díler és több fogyasztó csuklóján kattant a bilincs

Forrás: police.hu

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt hallgatták ki a derecskei lakost, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a Debreceni Járásbíróság elrendelt. További öt férfinak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

Forrás: police.hu

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet! A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kábítószer-kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása.

Forrás: police.hu

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón.