Egy embert állítottak elő a debreceni rendőrök, mutatjuk, miért

A DELTA Program keretében a debreceni vasútállomáson és annak környékén ellenőriztek a rendőrök múlt hét pénteken. Az egyenruhások több mint 200 embert igazoltattak és több járművet is átnéztek. Egy autót a Petőfi téren állítottak meg a járőrök, a sofőr ruhájából 7 gramm marihuána, illetve 7 gramm kristály került elő. A férfi utasait is ellenőrizték, kiderült, hogy egyiküket körözték, azonban a kábítószergyorsteszt csak a vezető szervezetében jelzett pozitív értéket – számolt be róla a police.hu.

Kábítószer miatt kell felelnie a Debrecenben elfogott férfinak

Forrás: Youtube / police.hu

Kábítószer miatt kell felelnie

A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként a 33 éves járművezetőt a rendőrkapitányságon.

Az összehangolt akcióban összesen 45 rendőr vett részt, jelen voltak a Készenléti Rendőrség és a társszervek munkatársai is.

A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón.