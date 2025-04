A házi sonkának a „csomagtartós árusok” szerint nincs párja, a szabálytalanságnak viszont nagy az ára

Ahogy közeledik a húsvét, a NAV is fokozza ellenőrzéseit. Az adóellenőrök országszerte – így Hajdú-Biharban is – ellenőrzik a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó termékek árusítóit az üzletekben, piacokon, kitelepüléseken és az online térben. A revizorok elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják – számolt be róla az adóhivatal.

A húsvéti ünnephez köthető termékeket ellenőrzik majd leginkább

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Veszélyre figyelmeztet a NAV

Kiemelték, a húsvéti ünnep környékén mindig megjelennek a „csomagtartós árusok” is, akik szerint a házi sonkának nincs párja. A házi recept azonban nem helyettesíti a szabályos adóügyi bizonylatot. A biztonságos vásárlás érdekében érdemes hivatalos kereskedőtől vagy termelőtől vásárolni, ez ugyanis garancia arra, hogy a termékeket az előírásoknak megfelelő minőségben és körülmények közt állították elő, szállították.

A szabályszegés nem éri meg. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Igazolatlan eredetű áru esetén a bírság összege elérheti az 1 millió forintot. Továbbá a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztás és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik – tették hozzá.

Húsvét előtt is ugyanolyan szigorúak a szabályok

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának további speciális jogkövetkezménye a nyilvánosság. Az érintettek ugyanis felkerülnek két évre a NAV szégyenlistájára, ami jellemzően kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.

Mint írják, a súlyosan mulasztók – a mulasztási bírság mellett – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek.

