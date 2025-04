Feketébe borult Hajdú-Bihar, két emberen már nem lehetett segíteni

A hét elején óriási szél pusztított az országban, sajnos Hajdú-Bihar sem úszta meg. Homokvihar alakult ki Debrecen mellett, amely miatt baleset is volt, a porátfúvás miatt egy kisteherautó és két személyautó ütközött a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között. Ezen felül több fa is kidőlt, tetőt is megbontott a szél. A károkról részletesen az alábbi cikkünkben számoltunk be: