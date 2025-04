Április 15-én minden a gyerekek biztonságáról szólt Hajdúböszörményben – hívta fel rá a figyelmet közleményében a police.hu. Mint írták, egy nagyszabású prevenciós eseményen mintegy 200 óvodás és 100 általános iskolás vett részt. A rendőrök interaktív feladatokon keresztül hívták fel a figyelmet a gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira, a gyerekek ráadásul ezen kívül megismerkedhettek a rendőrség társszerveinek munkájával is.

A programon szó esett a Látni és Látszani elvről, a passzív biztonsági rendszerek használatának fontosságáról is. A nap zárásaként a résztvevők „Ayala”, azaz Illés István ny. rendőr alezredes könnyed hangvételű, humoros előadását is meghallgathatták, aki további hasznos bűn- és balesetmegelőzési tanácsokkal is szolgált.

A komplex prevenciós programot a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság programja keretében a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság munkatársai tartották.

