Fekete tavasz Hajdú-Biharban: kivégeztek egy vállalkozót, az unoka rémtettére nincs mentség

Több bűncselekmény történt tavaly Hajdú-Biharban, mint 2023-ban, ugyanakkor vannak pozitív eredmények is – többek között ez derül ki a rendőrség beszámolójában. Sajnálatos statisztika, hogy 4 szándékos emberölés is volt a vármegyében 2024-ben. Április 25-én, pénteken számol be a vármegyei rendőr-főkapitányság a közgyűlésnek Hajdú-Bihar közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Az előterjesztés már elérhető a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat holnapján.

2024-ben több emberölés is történt Hajdú-Biharban

Forrás: Napló-archív / Illusztráció

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2024. évi tevékenységét bemutató beszámolóból kiderül, 6 százalékkal több bűncselekményt regisztráltak 2023-hoz képest, 6858-ről 7268-ra nőtt a szám. Így alakultak a bűncselekmények a rendőrkapitányságok (RK) illetékességi területén:

Debreceni RK : a 2023. évben 2948, a 2024. évben 3026; 2,6% növekedés,

: a 2023. évben 2948, a 2024. évben 3026; Hajdúhadházi RK : a 2023. évben 623, a 2024: évben 716; 14,9% növekedés,

: a 2023. évben 623, a 2024: évben 716; Hajdúböszörményi RK : a 2023. évben 359, a 2024. évben 654; 82,2% növekedés,

: a 2023. évben 359, a 2024. évben 654; Hajdúszoboszlói RK : a 2023. évben 422, a 2024. évben 596; 41,2% növekedés ,

: a 2023. évben 422, a 2024. évben 596; , Hajdúnánási RK : a 2023. évben 291, a 2024. évben 359; 23,4% növekedés ,

: a 2023. évben 291, a 2024. évben 359; , Püspökladányi RK : a 2023. évben 462, a 2024. évben 547; 18,4% növekedés ,

: a 2023. évben 462, a 2024. évben 547; , Balmazújvárosi RK : a 2023. évben 314, a 2024. évben 374; 19,1% növekedés ,

: a 2023. évben 314, a 2024. évben 374; , Berettyóújfalui RK: a 2023. évben 1439, a 2024. évben 996; 30,8% csökkenés.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2023. évi 3717-ről a 2024. évben 3943-ra, 6,1 százalékkal emelkedett. Ezen kívül az online térben elkövetett bűncselekmények száma 1542-ről 1459-re csökkent, az online térben elkövetett csalások száma 659-ről 941-re emelkedett. Az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások száma 242-ről 342-re emelkedett, az információs rendszer vagy adat megsértések száma 132-ről 25-re csökkent. A pénzmosás bűncselekmények száma 9-ről 31-re emelkedett.

Több volt az emberölés Hajdú-Biharban

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója az eljáró szervek adatai alapján a 2023. évi 88,2 százalékról a 2024. évben 88,1 százalékra csökkent. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2023. évi 86,5 százalékról a 2024. évben 87,3 százalékra emelkedett.