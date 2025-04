Fiatal nő ugrott le a Keleti-főcsatorna hídjáról, falfehér volt, amikor megtalálták

A nő leugrott a Keleti-főcsatorna hídjáról, kritikus állapotban találtak rá

Forrás: police.hu / Zsaru Magazin

„Szinte összeértünk, de nem tudtam megfogni”

– Miközben a nő, illetve Krisztián felé futottam, kihúztam a mérőlécet, és átadtam a kollegámnak, majd ameddig lehetett, begázoltam a nádasba. Az volt a tervünk, hogy legalább annyira megpróbáljuk a nőt kijjebb húzni, hogy kézzel el tudjam érni. Szólongattuk, hogy fogja meg a léc végét, ami sikerült is neki, és meg is indult felénk, amikor Krisztián óvatosan húzni kezdte, sőt, pár pillanatra mellközépig kiemelkedett. Mintha ez neki is adott volna egy kis erőt, ezt nehéz volt eldönteni, de az látszott rajta, hogy a szenvedést nehezen viselte. Kértem, hogy nyújtsa a kezét, amit meg is tett, és szinte összeértünk, de megfogni nem tudtam. Szerencsére pont akkorra értek oda a tűzoltók, futva közelítettek, és az egyikük egy vastag kötelet dobott a nő felé. Végül kézzel húztuk ki, miután a katasztrófavédő kollega begázolt mellém, és annyira sikerült őt megtartanom, hogy fekvő helyzetben beljebb tudott nyúlni, és elérte – magyarázta Osvai Zsolt, aki Kenyeres Krisztiánnal addig a helyszínen maradt, amíg a rohamkocsival elszállították a 30-as éveit taposó nőt.

A mentőorvos elmondta, hogy ez most nagyon kevésen múlt, mert a nő testhőmérséklete 31 fokosra hűlt, ami az eszméletvesztés határa.

Végül kézzel húzták ki a kritikus állapotban lévő nőt

Ez volt az első életmentése

Az intézkedés minden részletéről tájékoztattam a nánási kapitányság szolgálatirányítóját, és így tudtam meg, hogy a nő apja időközben bejelentette az eltűnést

– foglalta össze a veterán zsaru, akinek ez volt az első életmentése. – Idén lesz 33 éve, hogy felszereltem, és 97 óta szolgálok Nánáson, de hasonló esetről még csak nem is hallottam, ami szerintem jó dolog. Errefelé nem jellemző az ilyesmi, az viszont jó, hogy ilyen gyorsan és hatékonyan tudtunk intézkedni, amihez persze az is kellett, hogy volt szemtanú, aki rögtön hívta a 112-t. Azt is szerencsének mondanám, hogy ahol a nő elakadt, ott eldőlt a nád, és rá tudtam állni, csak térdig süppedtem bele.