Megjárta az iraki, a koszovói és az afgán missziót is a debreceni katona – ő maga mesélt, hogy élte meg

Irak, Afganisztán, Koszovó: nem éppen a béke szigete jut eszünkbe ezekről az országokról… Legtöbbünk valószínűleg messziről kerülné az említett helyeket, de vannak, akiket oda hív a kötelességük, és mondhatni, nincs választásuk, menniük kell. Főszereplőnk többek között erről is mesélt, ugyanis ő mindhárom országot megjárta katonaként, hosszú hónapokon keresztül szolgált veszélyes övezetekben. Balogh János alezredes a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár katonai alakulat tagja Debrecenben. A debreceni katona podcast stúdiónkban számolt be tapasztalatairól, és arról is mesélt, hogy most milyen elképesztő küldetésre készül…

Forrás: Vida Márton Péter

Hihetetlen kihívásokkal nézett szembe a debreceni katona – most pedig olyat vállal, amit eddig még sose

Hogyan működik egy katonai misszió? Milyen veszélyekkel jár, és mennyit kell távol lenni a családtól, a rokonoktól, a barátoktól és a hazától? Egyáltalán kinek való? Többek között ezeket a kérdéseket is feszegettük Balogh János alezredessel,

aki mesélt első kiküldetéseinek élményeiről, és megosztotta velünk azt is, hogy milyen volt Irakban és Afganisztánban hosszú hónapokat eltölteni, és milyen meghökkentő kihívásokkal kellett megbirkózni. A katonatiszt egyébként a Magyarországon települt NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport vezetésében is részt vett, ennek kapcsán is beszélgettünk, hogy miként néz ki például egy többnemzeti harcászati gyakorlat.

Az alezredes tervei szerint nem áll le, újabb küldetésre készül a koszovói, az iraki és az afgán misszió után (olyat vállalt, amit eddig soha korábban), melynek során több évre külföldre kell költöznie. Podcast adásunkban erről is mesélt bővebben!

