Több mint 40 év munkáját ismerték el a debreceni mentősnek!

A héten ünnepélyes keretek között mondott köszönetet az Országos Mentőszolgálat mások mellett három bajtársnak, akik példaértékű munkájukkal hosszú éveken át hozzájárultak a magyar egészségügy működéséhez – írja az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében. A debreceni mentésirányítás vezetője, Szatmári József is elismerésben részesült.

Szatmári József (balról a harmadik), a debreceni mentésirányítás vezetője is elismerést vehetett át az Országos Mentőszolgálat ünnepségén

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Az eseményen több neves elismerést, köztük miniszterelnöki és Miniszteri Elismerő Okleveleket is átadtak azoknak a mentősöknek, akik országos vagy nemzetközi szinten is kimagasló szakmai teljesítményt nyújtottak. Hajdú-Bihar vármegyéből is kaptak elismerést: Szatmári József ICS vezető bajtárs már 46 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezik a Mentőszolgálatnál, 18 éve vezeti a debreceni mentésirányítást. Hozzáteszik, személye összefonódott Hajdú-Bihar Vármegye több mint 4 évtizedes mentésügyével. A további díjazottakat a Mentőszolgálat bejegyzésében olvashatják.

