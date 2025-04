Naponta ellenőrzik a rendőrök a prostituáltak debreceni törzshelyeit

Április 30-án, a soron következő közgyűlésen számol be Debrecen közbiztonságáról a rendőrkapitány. A beszámoló már elérhető, melyből kiderül, hogyan alakult a bűnügyi statisztika 2024-ben a cívisvárosban. Elöljáróban leszögezik, Debrecen Magyarország második legnépesebb és harmadik legnagyobb területű városa a 461,7 km² területen élő 201 ezer 704 fő népességével. A belváros és a város kiemelt pihenőövezete, a Nagyerdő is folyamatos rendőri ellenőrzés alatt áll, így észlelés, illetve jelzés esetén a rendőri reagálás azonnal biztosított. A Debreceni Rendőrkapitányság legfontosabb célkitűzése a 2024. évben is a közbiztonság fenntartása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása volt – írják.

Közel 20 ezerszer intézkedtek a rendőrök Debrecen közbiztonságának fenntartásáért

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Nőtt a bűncselekmények száma

Debrecen területén a 2024. évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2,7 százalékkal 2901-re növekedett, közterületen 828 bűncselekményt regisztráltak. A beszámolóból kiderül, a Debrecenben elkövetett bűncselekmény-típusok a lakóterület jellegéhez igazodnak:

a családi házas övezetekre és a kertségi részekre a családi és hétvégi házak feltörése ,

, a lakótelepi részekre a pince- és lakásfeltörések ,

, a belvárosi szórakozóhelyekre az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények a jellemzőek.

Emberölést a 2023-ban 12, a 2024-ben 6 esetben regisztráltak, amiből 1 esetben történt szándékos befejezett emberölés.

A testi sértések száma a 2023. évi 119-ről tavaly 116-ra csökkent, ezen belül a súlyos testi sértések száma nem változott, mindkét évben 90 volt. Halált okozó testi sértést a 2024-ben nem regisztráltak. Ezen eljárások nagy része az elmúlt évekhez hasonlóan ismert vagy tetten ért elkövető ellen indult.

2024 bűncselekményei számokban:

csalás: 493

lopás: 684

személygépkocsi-lopás: 2

zárt gépjármű-feltörések: 3

jármű önkényes elvétele: 13

lakásbetörések: 61

rablás: 7

az elkövetési hely szerint regisztrált rongálások: 104

online térben elkövetett csalások: 404

Tolvajokat is fogtak

A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekményekről is írnak a beszámolóban. Az egyik ilyen eset:

felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett kísérlet és más bűncselekmények miatt felelt az az elkövető, aki 2024 júniusában a debreceni Nagyállomás mosdójában a sértett nyakához kést szorított, majd őt a zsebében lévő értékek átadására szólította fel.

A 2024. évben vádemelési javaslattal fejezték be azt az eljárást is, amiben az elkövetők Debrecen közterületeiről, társasházak udvaráról, pincékből kerékpárokat és rollereket tulajdonítottak el. Az elkövetők terhére 27 rendbeli bűncselekményt sikerült bizonyítani.

Egy letartóztatásban lévő elkövetővel szemben 13 rendbeli bűncselekmény miatt vádemelési javaslattal fejezték be a büntetőeljárást, mivel a debreceni Nagypiac különböző üzleteiben az őrizetlenül hagyott táskákból pénztárcákat, iratokat, bankkártyát és készpénzt tulajdonított el.