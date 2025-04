Nem pénzért törtek be az éj leple alatt egy hajdú-bihari bankba! Ez a sztori egyre furább...

Betörés történt egy balmazújvárosi bankban húsvéthétfőn – számolt be róla portálunk. A biztonsági szolgálat információi szerint egy zavartan viselkedő férfi tartózkodott az épületben, valamint rongálta meg az épület fotocellás ajtaját. A rendőrség ezt követően átvizsgálta az épületet, és rövid időn belül elfogták a tettest. A Tények most újabb információkat közölt a fiatal fiúról, akiről többek között az is kiderült, hogy nem is akarta kirabolni a bankfiókot.

Ezen a kis lyukon jutott be a betörés elkövetője a bankfiókba Balmazújvároson

Forrás: Facebook/BalmazŐr Távfelügyelet

A Tények információi szerint a képen látható kis lyukon jutott be az épületbe a balmazújvárosi fiatal. A környéken lakók megdöbbentek a betörésen. Egy férfi úgy nyilatkozott, hogy a fiú kábítószerezett is.