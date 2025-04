Egy embert kórházba szállítottak a Nyírgelsén történt baleset miatt

Kedd két lakástűzhöz és két balesethez vonultak az egységek. Tűz keletkezett egy családi ház egyik szobájában Püspökladányban, a Keleti soron. A város hivatásos tűzoltói légzőkészülékben, sugárfedezet mellett mentek be az épületbe, a lángokat vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el. A szobában harminc naposcsibe is volt, egy részüket sikerült megmenteni. A ház lakói nem sérültek meg – számolt be róla a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Balesethez is érkezett riasztás a hajdú-bihari tűzoltóknak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Egy négy lakásos sorházi ház egyik épületében keletkezett tűz kedd reggel Debrecenben, a Nyíl utcában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik három vízsugárral határolták körbe az épületet és oltották el a lángokat, hogy az ne terjedjen tovább a többi lakásra. A tűzoltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az érintett lakás lakhatatlanná vált, a mellette lévő pedig füsttel szennyeződött, emiatt az ott élők ideiglenesen rokonokhoz költöztek. A mentőszolgálat a kiégett ház lakóját kórházba szállította.

Két baleset történt kedden

Ebes közelében baleset történt tegnap. Két autó ütközött össze, emiatt riasztották a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat. Az egység az egyik járművet áramtalanította.

Két autó ütközött össze kedd délelőtt Nyírgelsén, a József Attila utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Az egyik autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.