Rengeteg volt a baleset, a tűz is pusztított a húsvéti hétvége alatt – fotókkal

Az úttestre dőlt egy nagy fa Nyíradony közelében, elzárta az utat, emiatt riasztották a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. Az egység motoros láncfűrésszel vágta ki a fát.

Szabadtéri tűz volt csütörtökön a vármegye több pontján. Debrecen közelében, a Vekeri-tónál héthektáros területen égett a nádas, ott a debreceni és a létavértesi tűzoltók oltották a lángokat három vízsugárral. Egyek külterületén is a nádas égett, öt hektáros területen. Az egység egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkozott be. Biharnagybajom külterületén a csatornapart égett, két hektáron. A püspökladányi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet egy vízsugárral. Kaba közelében szintén a nádas égett százötven méter hosszan. A tűz egy pótkocsi ponyvájára is átterjedt. A kabai önkéntes, a püspökladányi és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat.

Két autó ütközött össze csütörtök délután Berettyóújfalu közelében, a Keleti-főcsatornánál. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat pedig öt sérültet szállított kórházba a helyszínről.

Felborult egy autó az M35-ös autópályánál, Debrecen közelében. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.