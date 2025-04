Árokba borult egy autó Hajdú-Biharban, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre! - fotókkal

Csütörtökön is érkezett mentőhelikopter hajdú-bihari balesethez

Csütörtökön több balesethez is vonultak a hatóságok: Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben és Berettyóújfalunál is történt baleset. Összesen 10 embert, köztük kisgyerekeket is kórházba kellett szállítani. Az alábbi cikkben írtunk összegyűjtöttük ezeket: