Brutális! Terepjárójával húzta az úttesten a láncra vert kutyáját egy debreceni férfi!

Terepjárójával húzta végig az úton a láncra kötött kutyáját egy debreceni férfi – számolt be róla csütörtök esti adásában a Tények. Ahogy az a riportban elhangzott, az állatot kilométereken keresztül vonszolhatta maga után. Az esetet az egyik arra közlekedő autóba szerelt menetrögzítő kamera is rögzítette, a szemtanúk az állatkínzást látva rögtön megfordultak, és a debreceni férfi nyomába eredtek.

Állatkínzás miatt indult eljárás a debreceni férfi ellen

A felvételen jól látható, hogy a kutya nem bírta a tempót, elesett, de a gazdája ennek ellenére sem állt meg. A férfi elé végül szemtanúk vágtak be, így sikerült megfékezni az ámokfutót. Többen is kérdőre vonták a terepjáró sofőrjét, melynek következtében a férfi hamar agresszív lett, lökdösni kezdte a szemtanúkat és fenyegetőzött is.

Fenyegetőzött, ha oda merünk menni, akkor megöl mindenkit

– idézte fel egy az egyik szemtanú.

Egy másik jelenlévő beszámolójából az is kiderült:

a szerencsétlenül járt állat ekkor már vérzett, valamint levegőt sem kapott igazán. Nagyon lihegett, légszomjjal is küzdött.

Az autó menetrögzítő kamerája mellett a szemtanúk is több felkavaró képsort rögzítettek:

Azt mondta, hogy nem tudta felrakni a kutyát a platóra, azért húzza a földön. Ezt a két kilométert kibírja

– idézte fel egy jelenlévő, hogyan próbálta a debreceni férfi magyarázni a megmagyarázhatatlant.

Egyikőjük ráadásul azt is elárulta, jól ismerik a környéken lakó férfit, nem ez volt az első eset, hogy hasonlóan brutális módszerekhez folyamodott.

Egyszer például egy pónilovat próbált így hazavinni, ezzel is komoly veszélynek kitéve nem csupán az állatot, hanem a többi közlekedőt is. A Tények megkeresésésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, a debreceni férfi ellen állatkínzás miatt indítottak eljárást.

