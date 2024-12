A magyar vasútközlekedés talán legsötétebb napja 1994. december 2-a: egy Debrecen felől érkező gyorsvonat Szajolnál 16.45-kor 112 kilométeres sebességgel kisiklott, és a szerelvény több kocsija szinte berobbant a vasútállomás épületébe és egy lakóházba. A Hajdú-bihari Napló annak idején több anyagban is részletesen is foglalkozott szajoli vasúti balesettel, ezekből szemléztünk, hogy a tragédia 30. évfordulóján minél teljesebb képet adhassunk a katasztrófa nagyságáról. A 15 óra 17 perckor Nyíregyházáról induló gyorsvonat villanymozdonya mögé hét, szinte zsúfolásig megtelt – péntek volt aznap, így sok diák igyekezett haza – személykocsi volt kapcsolva. Olyan sokan utaztak a nyíregyi gyorson, hogy Debrecenben sok utas lemaradt, mert nem fértek fel a szerelvényre – mint, ahogy az később kiderült, ők voltak a szerencsések... A rosszul átállított váltó miatt Szajolnál a gyorsvonat mozdonya és az első kocsi a nagy lendület miatt tovább haladt az első vágányon, a második vagontól azonban belerohant az állomásépületbe, átrobogott a restin, majd teljesen összeroncsolódva a trafikban állt meg. A harmadik kocsi letarolta a peront és kidöntött egy felsővezeték-tartó oszlopot is, majd keresztbe fordult. A negyedik vagon belerohant az állomás mellett lévő kétszintes, vasutas szolgálati házba, amit félig lerombolt. Az ott lakók a romok alatt rekedtek. Az ötödik és a hatodik kocsi is kisiklott, de azok nem károsodtak komolyabban. A leomló falak maguk alá temettek egy vagont, amely teljesen megsemmisült. Hogy benne hány halott lehetett, senki sem tudta, a helyzet annyira reménytelennek tűnt, hogy meg sem kezdték a mentést. Az állomás félig összeomlott, több kocsi szétroncsolódott. A helyszínen 27-en veszítették életüket, 4-en a kórházban haltak meg, 52-en pedig megsebesültek, többen súlyosan.

A szajoli vasúti baleset

Forrás: MTI

Szajoli vasúti baleset: segített, aki tudott

Összesen negyven mentőautó, 12 tűzoltókocsi, nyolc műszaki mentőszer és egy tűzoltódaru érkezett a helyszínre. Riasztották a polgári védelmet és a hadsereget is, de a szajoliak is segítettek, ahol tudtak. A roncsokat a műszakiak csak az ötödik vágánytól tudták megközelíteni. Egy felborult kocsiban, a baleset után közel három órával is találtak még élő embert.

A halottakat a váróterem kövezetére fek­tették, a sebesülteket elszállították.

A mentés óriási erőfeszítéssel folyt, de nehezítette, hogy nem tudták megközelíteni a kisiklott szerelvényt a leszakadt villamos felsővezetékek miatt, így nem tudták daruval megemelni a vagonokat. A mentés leginkább a harmadik kocsira összpontosult, amelyben még fél nyolckor is találtak élő embert. A sérülteket a szolnoki, törökszentmiklósi, karcagi, mezőtúri és ceglédi kórházakba szállították.