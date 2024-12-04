szeptember 21., vasárnap

Mikulás

2024.12.04. 13:51

Két hajdúhadházi kislány írta meg a legcukibb levelet a Mikulásnak

Nagy meglepetésre készülnek a rendőrök. A Mikulásnak két kislány írta meg a különleges levelet.

Haon.hu

Hihetetlenül cuki levelet kaptak a rendőrök Hajdú-Biharban, amelyet két hajdúhadházi kislány címzett magának a Mikulásnak – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Hanna és Anita megírták, jól tudják, a Mikulásnak rengeteg gyerekhez kell eljutnia, éppen ezért ők azt szeretnék, ha egy rendőrt küldene hozzájuk.

Hihetetlenül aranyos levelet küldtek a Mikulásnak a testvérek
Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

A két kislány kifejtette azt is, hogy a rendőrök az ők hőseik, és tudják, hogy az egyenruhásoknak is sok a dolga, de ennek ellenére remélik, teljesül majd a kívánságuk.

A megható levél persze eljutott a rendőrökhöz is, és posztjukban ki is emelték, a kollégáik már készülnek. 

 

 

