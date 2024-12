Baleset történt kedd este a 42-es főúton, Biharkeresztes térségében – tudta meg a Haon. Információink szerint egy személygépkocsi egy másik autós vontatmányának ütközött. Úgy tudjuk, a műszaki mentés ideje alatt a forgalom félpályán haladt, rendőrök segítették az arra közlekedők továbbhaladását.

Baleset Biharkeresztesnél: a 42-es főúton is megtörtént a baj

Forrás: Tóth Imre

Értesüléseink szerint az anyagi kár jelentős.

Egymást érték a balesetek kedden

A hét második napján a szokásosnál is több közúti balesetről számolhattunk be. A reggeli órákban Püspökladánynál karambolozott két autó, majd Kabán csapódott árokba egy személygépjármű. Debrecenben is egymást érték a balesetek, kora délután két kisteherautó ütközött, majd négyes karambol történt a Böszörményi úton – utóbbival egy időben ráadásul menet közben kapott lángra egy autó a cívisváros határában.