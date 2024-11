Két vonatgázolás is volt szerda este Hajdú-Bihar vármegyében. Először Debrecen-Apafa közelében, majd Püspökladánytól nem messze. Mind a két esetben a hivatásos tűzoltókat is riasztották, akik a területet átvizsgálták, biztosították és az utasok átszállásában segédkeztek. A balesetben mind a két ember a helyszínen életét vesztette – közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Két vonatgázolás is történt szerdán Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Egy lakóház kandallójának ajtóüvege tört ki szerda reggel Debrecenben, a Szikigyakor utcában. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, mert füst áramlott vissza a lakásba. A tűzoltók a parázsló részeket eltávolították és átszellőztették az épületet. Az eset során senki sem sérült meg.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, kigyulladt egy családi ház villanyóra szekrénye Hajdúszoboszlón, a Madách utcában. A tűz átterjedt a ház szigetelésére is. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Az esetről videó is készült.

Két autó ütközött össze Hajdúszoboszlón, az Angyalházi úton. A balesethez a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.