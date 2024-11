Egyszerűnek kellene lennie az ügynek

Sárkány Bence, a balesetben elhunyt fiú családjának jogi képviselője a szeptemberi ülést követően a Haon érdeklődésére véleményezte az elhangzottakat. Mint mondta, egy nappal a tárgyalás előtt kaptak egy megkeresést egy budapesti ügyvédi irodától sérelemdíjra, bocsánatkérésre vagy peren kívüli egyeztetésre vonatkozóan, azonban az idő rövidsége miatt erre nem adódott lehetőség reagálni.

Ebből előzetesen arra következtettünk, hogy a mai ülésen nem várható a bűncselekmény beismerése, de ahogy a terhelt is mondta, nem nyilatkozik rá, így fenntartotta a beismerés jogát. Álláspontom szerint részben az ügyészség bizonyítási indítványai, részben a vádlott lelkiismerete is arra fog vezetni, hogy elismeri a felelősségét

– mondta el akkor.

Tovább folytatódik az eljárás

Sárkány Bence a védőügyvéd indítványaira úgy reagált, szerinte a nyomozás elég hosszú és alapos volt, a szakvélemények valamennyi indítvány és többszöri észrevétel próbáját kiállták, így nem tartja indokoltnak, hogy újabb szakértőt vonjanak be az ügybe. Emiatt meglátása szerint ezeket felesleges a továbbiakban vitatni. A toxikológiai szakértőre vonatkozó indítvány kapcsán azt gondolja, annak jelen ügyben nincs relevanciája, lévén, a baleset áldozata valóban vett be egy fájdalomcsillapítót indulás előtt fejfájás miatt, azonban – miképp a szakértői vélemény helyesen megállapította – ennek sem a reakcióidőre, sem a vezetési képességre nem volt hatása, és főképp nem másít azon a tényen, hogy szabályosan halad a saját sávjában, amit a műszaki szakértői vélemény is igazolt.

A jogi képviselő elmondta azt is, már az eljárás legelején elérhető volt egy hangfelvétel, amelyen a balesetet okozó sofőr betelefonál a rendőrségre és a mentőkhöz is. Ekkor saját maga mondta el, hogy „megcsúszott, és nekiütközött az autónak”. Rámutatott, a sokkhelyzetben, mindenféle ügyvédi vagy atyai jótanácstól mentes beszélgetést végighallgatva az tükröződik ki, hogy a fiatalember gyorsan hajtott, átcsúszott a szemközti sávba, így balesetet okozva.

– Az ügynek ennyire egyszerűnek kellene megmaradnia: történt egy sebességtúllépés, melynek egy halálos baleset lett a következménye. Nem hiszem, hogy több ezer oldalnyi, új szakértői vélemény bevonására lenne szükség – véli Sárkány Bence.