Ide lesz érdemes kilátogatni hétvégén

Szokásunkhoz híven most is összegyűjtöttük a hétvégi ingyenes programokat a vármegyében, ha szeretne egy kis kikapcsolódásra vágyni. Lesznek vásárok, zenés, táncos programok, valamint az I. Thrash Estet is a hétvégén rendezik meg.