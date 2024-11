A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa 2024.11.11-én 9 órától tart tárgyalást abban az ügyben, amelyben az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2024 májusában a fiatalkorú I.r. vádlottat társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és társtettesként elkövetett kifosztás bűntette miatt 4 év fiatalkorúak börtönbüntetésére és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A II.r. vádlottat társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és társtettesként elkövetett kifosztás bűntette miatt 8 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. Az ügyész a vádlottak büntetésének súlyosítását indítványozta – közölte a Debreceni Ítélőtábla.

Tárgyalást tartanak emberölési kísérlet miatt Debrecenben

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2022 májusában a vádlottak, valamint az I.r. vádlott rokonai alkoholt fogyasztottak egy családi házban. A vádlottak vitába keveredtek a jelen lévő sértettel, annak nem megfelelő viselkedése miatt. Ezért a vádlottak elküldték a férfit az ingatlanból. A sértett el is ment, azonban hamarosan visszatért az ingatlanhoz. Ezt látva a II.r. vádlott újra vitatkozni kezdett vele, végül megütötte a sértettet a fején, aki az ütéstől azonnal hanyatt esett az aszfalt burkolatú úttestre és az eszméletét is elvesztette. Ekkor ért oda I.r. vádlott és végignézte, ahogy a II.r. vádlott átkutatta a sértett ruházatát. Ezt követően a két vádlott hol ököllel, hol lábbal több alkalommal bántalmazta a földön fekvő sértettet és folyamatosan értékek után kutattak a zsebeiben. Eközben I.r. vádlott videófelvételt is készített a bántalmazásról. Akkor hagyták abba tettüket, amikor I.r. vádlott észlelte, hogy az utcában kamera van. Ekkor megpróbálták a sértettet bevonszolni I.r. vádlott lakóhelyére.

Fél óra alatt elkapták a vádlottakat

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja az eset közben kapta az értesítést arról, hogy két ember kifoszt egy harmadikat az utcán. A vádlottakat mintegy félóra múlva el is fogták a rendőrök. A sértett az orvosi ellátást követően élettársával ismeretlen helyre távozott, a felkutatásukra tett intézkedések az eljárás során nem vezettek eredményre.