Többször is megpróbált megszökni, próbálkozásai azonban sikertelenek voltak, ilyenkor a férfi veréssel büntette. Megfenyegette, hogy akár a gyermekvédelmi intézetbe is utána megy, ha távozni mer. A fizikai bántalmazások mellett folyamatosan lelki terrorban tartotta, és azt is közölte vele, ha szexuális kapcsolatot létesít vele, akkor kevésbé lesz rossz dolga. A kislány ekkor már annyira rettegett, hogy engedett a zsarolásnak.

Ezen a ponton kell megjegyezni, hogy míg a férfi a keddi ülésen az ellene szóló vádakat hallgatta, gyakran az ajkait beharapva mosolygott, többször hangosan felsóhajtott, olykor csóválta a fejét. A megbánás szikráját sem lehetett felfedezni tekintetében.

Újabb áldozatot talált a vád szerint a futtató

A borzalmaknak azonban itt még nincs vége. Egy alkalommal éppen a Klinika környékén tartózkodtak, ahol megláttak egy szintén kiskorú fiút, aki egy kórházi kezelésről tért hazafelé. A lány futtatója megszólította, hogy vegye igénybe a kislány szolgáltatásait, azonban a fiú ezt elutasította, mondván, a saját neméhez vonzódik. A férfi ekkor felszólította, hogy dolgozzon neki ő is prostituáltként, ám a gyermek nemet mondott. Végül a parkolóba rángatta őt, és közölte vele, mostantól ő is neki dolgozik. A kislánynak megparancsolta, hogy kérdezgesse az autósokat, hogy ki hajlandó fizetni a fiúval eltöltött percekért. A pénzt természetesen tőle is elvették.

A fiú idővel megpróbált elszakadni a kéretlen futtatótól, és saját maga kezdett a Facebookon kuncsaftokat keresni, akikkel a Nagyerdőn beszélt meg találkahelyet. A férfi azonban észrevette őt, és ezen alkalmakkor elvette tőle a pénzt. Több mint három hónapon keresztül végzett így prostitúciós tevékenységet a vádlott javára. Fizetségként mindössze néhány szál cigarettát kapott a gyermek.