Nem volt elég az esetkocsi, mentőhelikoptert is riasztani kellett november 26-án, kedden délelőtt Nádudvarra – tudta meg a Haon. Értesüléseink szerint egy csecsemőhöz siettek az életmentők, akiért mentőhelikopter is indult, mert a segélyhívás során kapott információk alapján fennállt az életveszély lehetősége. A Nádudvaron Hallottam Facebook-oldalán, valamint portálján fotó- és videófelvétel is megjelent a riasztásról, a videón például a mentőhelikopter felszállása is jól látszik.

Drámai pillanatok Nádudvaron, kisbabához kellett mentőhelikoptert hívni

Forrás: Facebook / Nádudvaron Hallottam

Mentőhelikopter sietett a nádudvari csecsemő segítségére

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a mentőket egy csecsemőhöz riasztották, akinél a segélyhívás során kapott információk alapján felmerült az életveszély lehetősége. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, a babát a mentők végül stabil állapotban szállították gyermekosztályra.