Továbbra is keresik Krucsó Józsefet, az eltűnt hajdúdorogi fiatalt. Az édesapja által közzétett első felhívás szerint november 14-én, csütörtök este, a fővárosban veszett nyoma fiának. A fiatal eltűnésének részleteiről számos információ is megjelent már a hazai sajtóban, legutóbb a Metropol egy népszerű eltűntkeresőtől, Nagy Lászlótól érdeklődött az eset részleteiről.

Krucsó József eltűnésekor fekete kabátot és sötétszürke nadrágot viselt

Forrás: Facebook / Krucsó Jószef

Krucsó Józsefet mintha a föld nyelte volna el

Nagy László a Metropol kérdésére elárulta, a fiú barátnője véget vetett három éve tartó kapcsolatuknak, ez olyan szinten megviselte a 25 éves fiatalt, hogy az elbúcsúzott egykori párjától és szüleitől, majd nyoma veszett. József eltűnése után a család egy felhívást is közzétett, valamint a rendőrséget is értesítették. Az édesapa bejegyzését rövid idő leforgása alatt több tízezren látták, ráadásul a körülmények miatt a rendőrség is egyből munkához láthatott. A hatóságok mellett civilek is az elkeseredett család segítségére siettek, hogy együtt megtalálhassák az eltűnt hajdúdorogi fiatalt.

Szeretett volna kibékülni a lánnyal

Az eltűntkereső azt is elárulta, a fiút a volt barátnőjének egyszer még sikerült hazacsalnia, azonban borzasztó állapotban jelent meg nála. Józsefnél sniccer és különféle italos üvegek voltak, nagyon sírt, ki akart a lánnyal békülni, és adott neki egy búcsúlevelet is. A fiú családját a lány ekkor értesítette is, azonban ahogyan erről József tudomást szerzett, nyomban felkapta a kabátját és az utcára rohant. Volt kedvese hiába sietett utána, már nem találta sehol. Az esetről rövidesen a rendőrök is értesültek.

„Mire ezt olvassátok, már...” – szüleitől is elköszönt az eltűnt fiatal

A szüleitől elektronikus levél formájában köszönt el József. Az eltűntkereső információi szerint ebben azt írta, „amikor ezt olvassák, ő már más vizeken fog evezni, nem lesz már életben”.

Ezután már csak egyszer látták a fiatalt. Egy padon feküdt a Bikás parkban, egy szemtanú elmondása szerint nagyon rossz állapotban.

Mi is felvettük a kapcsolatot Nagy Lászlóval, hogy friss információkat tudjunk meg. Az eltűntkereső elmondta, a Budapesten eltűnt Krucsó Józsefet továbbra is keresik.

A megtalálására tett civil, valamint hatósági intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Továbbra is kérjük a lakosság segítségét. Ha bárki rendelkezik november 14-ei éjszakai kamerafelvétellel, ami a Bikás park környékén készült, azokat kérjük nézzék vissza, hátha látható rajta az eltűnt fiú

– nyilatkozta.

Krucsó József november 14-én, csütörtökön este tűnt el Budapesten, a XI. kerületben.

Újbuda-Etele utca-Bikás park-Kopaszi gát környékén láthatták utoljára. Magas, vékony testalkatú, szemüveges. Eltűnésekor sötétszürke farmert, vastag fekete kabátot, zöld kapucni felsőt (Debreceni Egyetem) viselt. Hollétéről továbbra sincs információ.



Ha látta az eltűnt fiatalt, jelentkezzen a 112-es segélyhívó telefonszámon, vagy a +36 30 273 5262-es telefonszámon.