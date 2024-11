A mozdonyvezető az irányítótól, telefonon tudta meg, hogy valójában kisiklás történt, majd e beszélgetés közben észlelte is a kisiklott kocsikat a visszapillantó tükörben. Ennek nyomán előzetesen tájékoztatta az irányítót a roncsok helyzetéről, és a másik vágány foglaltságáról is. A vonatforgalmat leállították mindkét vágányon. Az, hogy a mozdonyvezető megállás után még hosszabb ideig nem ismerte fel, hogy kisiklás történt, más helyzetben, sűrűbb vonatforgalom mellett már ütközéses baleset veszélyét is növeli – áll a jelentésben.