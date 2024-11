Verbóczky Mihály őrnagy a két trénerrel

Forrás: Nagy Zoltán / police.hu

Rendőrkapitányból is lett oktató

Az elméleti tárgyak vonatkozásában is olyan tanárokkal dolgozunk, akik naponta gyakorolják a hivatást. A vármegyei főkapitányság és városi kapitányságok osztályvezetői, alosztályvezetői oktatnak nálunk, de dr. Tóth Ferenc ezredes személyében a Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője is rendelkezésre áll, ő büntetőjogról tart órákat

– tájékoztatott az őrnagy, majd benyitottunk a trénerekhez. – Székiné Kalmár Ilona és Simon Erika nemrég vizsgáztak, mindketten magasan képzettek, és coachként is dolgoznak. Ők is erősítik a csapatszellemet, akárcsak a próbaidős őrmesterek szakaszparancsnoka, Herczeg János törzsőrmester. Közös programokat szervezünk, menetgyakorlat jelleggel nemrég voltunk kirándulni Debrecen-Halápon a Hármashegyi kilátónál, de az is emlékezetes volt, amikor a ROKK engedélyével a szakasz bemutatót tartott a IV. Helló, szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállításon, együttműködésben a Debreceni Szakképzési Centrum munkatársaival.