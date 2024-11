A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztotta meg, hogy kedd este megállítottak egy autót ellenőrzésre Debrecenben. A procedúra elején látszólag minden rendben volt, azonban a sofőr kissé zavartan viselkedett. A járőrök megérzése nem csalt, pár keresztkérdés után kiderült, hogy a 41 éves férfi az ikertestvére adatait diktálta be. Az igazoltatás során megállapították azt is, hogy soha nem rendelkezett jogosítvánnyal és már korábban is felelősségre vonták engedély nélküli vezetés miatt. A helyi lakost előállították, majd őrizetbe vették és eljárást indítottak vele szemben.

Nem jegyzett meg mindent az ikertesó, a rendőrség megbüntette az igazoltatás után

Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség