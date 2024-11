Ahogy arról korábban már beszámoltunk, zűrös reggelt hozott a havazás Hajdú-Biharban: késtek a vonatok, hatalmas torlódások alakultak ki az utakon, még a gyalogosok közlekedését is leszakadt és letört faágak nehezítették, ráadásul több autó is az árokban kötött ki a csúszós útnak köszönhetően.

Csőstül jött a baj! – közel száz helyszínre riasztották a tűzoltókat a pénteki havazás miatt

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ahogyan azt már megszokhatták, úgy pénteken is sorban számoltunk be tudomásunkra jutott esetekről, így például a Monostorpályinál, vagy éppen az M35-ös autópályán történt balesetekről is. A kora reggel vármegyeszerte tapasztalható állapotokról itt írtunk részletesebben, valamint a katasztrófavédelmet is megkerestük, hogy a riasztásokról bővebb információt kapjunk.

– Pénteken a tűzoltókat közel 100 helyszínre riasztották, az esetek 90 százalékában lehasadt faágak, illetve kidőlt fák okoztak a gondot, de több autó is árokba csúszott a havas út miatt – tudatta portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint megtudtuk, legtöbbet a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik a veszélyt jelentő faágakat levágták, valamint eltávolították az útról a lehasadt ágakat, kidőlt fákat.