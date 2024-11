58 riasztás érkezett eddig a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére péntek reggel – tájékoztatott a Hajdú Online megkeresésére a katasztrófavédelem. A hirtelen érkezett hó súlya miatt kidőlt, úttestre vagy személygépkocsikra borult fákhoz riasztották a tűzoltókat. Debrecenben több mint húsz helyre kellett a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak vonulnia veszélyessé vált fák miatt. A vármegye számos pontjáról is érkezett riasztás, így Hajdúszoboszlón, Püspökladányban, Létavértesen, Nyíradonyban és Bökönyben is szükség van az egységek munkájára, akik folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Balesetek is voltak, árokba csúszott személygépkocsi miatt a vármegye négy pontjára is vonultak a tűzoltók.

Havazás Hajdú-Biharban: folyamatosan dolgoznak a tűzoltók

Forrás: katasztrófavédelem

Zűrös reggelt hozott a havazás Hajdú-Biharban

Az előrejelzések alapján számítani lehetett arra, hogy péntekre fehérbe öltözik Hajdú-Bihar is, ezzel a káosz is. A debreceni önkormányzat közölte, hogy az előrejelzéseket figyelembe véve november 21-én, csütörtökön 23 órától előszórási munkálatokat rendelt meg a város területére az utak, járdák, gyalogátkelőhelyek és peronok tekintetében. Az utak, járdák, gyalogátkelőhelyek és peronok síktalanítása és hóeltakarítása 8 nagygéppel és 12 kisgéppel folyamatos. S bár a hókotrók beindultak Debrecenben is, azért akadtak fennakadások többfelé is. A tömegközlekedéssel sem feltétlenül járt jobban reggel azok, akik autó helyett mondjuk vonatot választott, a Budapest-Nyugati – Debrecen vonalon 60-100 perces késések is voltak.