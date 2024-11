A baleset részleteiről egyébként korábban elsőként számoltunk be, majd később a Tények szerdai műsorában riportot is készítettek a szörnyű baleset helyszínén. A riport során több környékbeli is megszólalt az útszakaszon uralkodó közlekedési viszonyokról. Mint mondták, rengeteg autó közlekedik arrafelé, ráadásul zebra hiányában alig tudnak átjutni a túloldalra. Az útszakaszon uralkodó közlekedési kultúráról egy megszólaló úgy fogalmazott:

Van, hogy három autó is előzi egymást. Mint az állatok, úgy mennek!