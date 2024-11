Szívmelengető debreceni történetet osztott meg közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Ahogy arról korábban már mi is többször beszámoltunk, a rendőrség rendszeresen tart előadásokat iskolákban. Ezeken nemcsak a rendőri hivatással ismerkedhetnek meg a diákok, hanem fontos tanácsokkal is ellátják őket, ismereteket adnak át nekik a biztonságos közlekedésről, ráadásul felhívják a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára is, valamint a segélyhívó számok helyes használatát is megmutatják. A mostani szívmelengető történet is egy ilyen iskolai előadás alkalmával történt, hisz a hajdú-bihari rendőrök épp a debreceni Vénkerti Általános Iskolában tartottak előadást, amikor a 9 éves Rebeka minden bátorságát összeszedte, odalépett kolléganőjükhöz, majd megölelte és átadott neki egy végtelenül aranyos rajzot.

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség