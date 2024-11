Az előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott a szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg és nem mentette ki magát, míg a másodrendű vádlott a váddal egyezően beismerő vallomást tett és tárgyaláshoz való jogáról lemondott. A törvényszék a 21 éves férfit folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlása bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 180 óra közérdekű munka büntetésre ítélte. Az ítélet szerint a két vádlott 2023 szeptemberében véletlenül találkozott egymással egy Hajdú-Bihar vármegyei város egyik játszóterén, amely során beszélgetésbe elegyedtek. A másodrendű vádlott ekkor elmondta az elsőrendű vádlottnak, hogy ellene a helyi rendőrkapitányságon gyermekpornográfia bűntette miatt eljárás van folyamatban. Az elsőrendű vádlott ezen információ birtokában és tudva azt, hogy a másodrendű vádlott dolgozik és van pénze, arra az elhatározásra jutott, hogy kihasználja ismerőse hiszékenységét és megtévesztő módon segítséget ajánlj fel számára, amiért majd pénzt kér – olvasható a Debreceni Törvényszék közleményében a befolyással üzérkedés ügyében.

Döntés született a befolyással üzérkedés ügyében

A vád szerint az elsőrendű vádlott a beszélgetés egy pontján közölte is ismerősével, hogy börtönbe fog kerülni, de ő el tudja intézni, hogy ne kelljen bevonulnia. A másodrendű vádlott attól való félelmében, hogy az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás során a későbbiekben szabadságvesztés büntetésre fogják ítélni, elfogadta az elsőrendű vádlott ajánlatát, a segítségéért cserébe pár ezer forintot adott át a részére előlegként. Pár nap múlva az elsőrendű vádlott arról tájékoztatta ismerősét, hogy folyamatban van az ügyintézés, amelyhez további pénzre lenne szüksége. A két férfi még aznap találkozott és megtörtént a pénz átadása, amit pár nap múlva újabb pénzátadás követett ügyintézés céljából. Annak érdekében, hogy a másodrendű vádlott megtévesztése megmaradjon és megnyugodjon, arról tájékoztatta őt az elsőrendű vádlott, hogy az átvett pénzösszegek igazolására egy hivatalos iratot fog részére átadni, amit ki kell tölteni. Az iratot ki is töltette a másodrendű vádlottal, amelyen feltüntették azt is, hogy eddig hány forintot adott át az ügyintézésért cserébe.