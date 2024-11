Kedden, a déli órákban Berettyóújfaluban egy kisteherautó és egy személyautó is ütközött, információink szerint egy embert kórházba is kellett szállítani. Szintén a déli órákban volt baleset Debrecenben, a Homokkerti felüljárón is, ahol egy kismotor és egy személyautó csattant. Szerencsére személyi sérülés itt nem történt, mindössze anyagi kár keletkezett.