Árokba borult autó, ütközés Debrecenben

Délután borult árokba egy autó Debrecennél, az Országos Mentőszolgálat két személyt kórházba is szállított, Hajdúnánásra szintén árokba borult autóhoz érkezett riasztás. Ezen felül karambolozott két személyautó Debrecenben, a Szotyori utca és a Kishegyesi út sarkánál, valamint a Vágóhíd-Rigó utcai kereszteződésnél is történt egy baleset. Utóbbiban két személy meg is sérült.