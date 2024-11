A baleset kapcsán a környéken lakók is megszólaltak

A Tények helyszíni tudósítója a környéken lakókat is megkérdezte a forgalmas szakaszon uralkodó közlekedési viszonyokról. Egy környékbeli arra panaszkodott, zebra hiányában alig tudnak átjutni egyik oldalról a másikra a rengeteg autó miatt, különösen igaz ez a reggeli órákban. Bár a környékre már tükröt is kihelyeztek a veszélyes forgalmi helyzetek megelőzése érdekében, a helyiek szerint gyalogátkelőhelyre is szükség volna a biztonságos közlekedéshez. Az útszakaszon uralkodó közlekedési kultúráról egy megszólaló úgy fogalmazott:

Van, hogy három autó is előzi egymást. Mint az állatok, úgy mennek!

Történt már halálos baleset a Diószegi úton

Ahogy a Tények tudósításában is hallhattuk, korábban is történt már gázolás a veszélyes útszakaszon, 2017-ben egy járókelő nő egy busz takarásából léphetett egy autó elé. Az ütközéstől olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.