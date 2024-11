A sértett korábban legális pénzváltói tevékenységet folytatott, majd az üzletet átadta az egyik rokonának, de kiterjedt ügyfélkörében otthon továbbra is folytatta a pénzváltói tevékenységet. Ennek köszönhetően a sértett és felesége otthon is nagyobb összegű készpénzt tartottak. Erre vonatkozóan rendelkezett információval egy magyar férfi, aki az ügy ötödrendű vádlottja. Fentieken túl a rablás napján a ház egyik helyiségében egy táska is volt, abban közel 32 millió forint és valuta.