Vita tárgya lehetne, hogy helyes dolog-e, amikor valaki párkapcsolatban él, közben időnként kikacsingat. Valakinek csupán egy ártatlan kis játék, némi fantáziálást elégít ki azzal, hogy társkeresőn ismerkedik, buja beszélgetéseket folytat másokkal, míg másnak már ez is kimeríti a hűtlenség fogalmát. Bárhogy legyen is, jogilag nem büntetendő, ha valaki más kegyeit is keresi. Az már viszont igen, ha a csalfa felet zsarolással és fenyegetéssel bírják pénz utalására a hallgatásért cserébe. Így járt az a három férfi is, akit egy kazincbarcikai nő tőrbe csalt az interneten, és több mint 800 ezer forintot követelt áldozataitól. Azonban ő sem élvezhette ki a fondorlatosan megszerzett pénzt, ugyanis az esetből rendőrségi ügy lett, és az asszonynak 2024. október 29-én, kedden a Debreceni Járásbíróságon kellett felelnie tettéért.

Zsarolással csalt ki több százezer forintot áldozataiból egy nő

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A tárgyalóteremben jelen volt a 29 éves vádlott is, aki szabadlábon védekezhetett. Ránézésre átlagos, rendezett külsejű nőnek tűnt, akiről valószínűleg nem gondolná az ember, hogy gyanútlan férfiakat csal csapdába. Az ügyben tartott előkészítő ülésen a vádiratból kiderült, az események 2023 márciusában kezdődtek. A nő elsőként egy debreceni férfival vette fel a kapcsolatot egy online társkeresőn, majd egy idő után Viber alkalmazáson folytatták a beszélgetést.

Egy idő után intim jellegűvé vált a társalgás, a nő még meztelen fotókat is küldött magáról, melyért a férfi cserébe 12 ezer forintot fizetett előzetes megbeszélés alapján. Az utalást követően az asszony ismét felvette vele a kapcsolatot, ezúttal 50 ezer forintot követelt tőle, mondván, ellenkező esetben elküldi a teljes üzenetváltást a férfi barátnőjének.

Beszélgetőpartnere erre nem volt hajlandó, ezért ismét megfenyegette, hogy ha nem fizet 150, majd 100 ezer forintot, akkor kitálal a párjának. A férfi végül 150 ezer forintot átutalt a megjelölt számlára, egyúttal közölte, ha a jövőben is keresni fogja, feljelenti a rendőrségen. A nő azonban nem állt le, áldozata nem sokkal később egy ismeretlen számról az alábbi SMS-t kapta:

Gyere Viberre, vagy elküldök mindent a csajodnak!

A beszélgetés során a nő újabb 150 ezer forintot követelt, amelyet a férfi teljesített, azonban ezután nyomatékosította, hogy még egy alkalom, és feljelenti, majd letiltotta a nő telefonszámát. A zsarolót ez sem tántorította el, többször is próbálta elérni őt, ám ezúttal sikertelenül.