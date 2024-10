A telefonos csalók azt kérik, ne szóljunk a rendőröknek

A rendőrség a police.hu-n szeptemberben közzétett írásában ismételten arra kérte a lakosságot, hogy soha, semmilyen körülmények között ne töltsenek le banki alkalmazottnak vagy ügyintézőnek tűnő személyek kérésére semmilyen alkalmazást, és tartózkodjanak az AnyDesk telepítésétől, amely a telefonunk távoli elérését segíti elő, így az elkövetők gyakorlatilag éppúgy képesek használni a telefonunkat, mintha a kezükbe adnánk azt.

A csalók legújabb és leggyakoribb módszereiről számolt be friss közleményben Szente Krisztina, a MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja, amelyet a Világgazdaság is megosztott. A szakember felhívta a figyelmet: a magukat banki alkalmazottként kiadó bűnözők a távoli elérést biztosító alkalmazásokat gyakran azzal a magyarázattal igyekeznek telepíttetni, hogy a kérdéses program a bank vírusirtója, vagy biztonsági programja. Elhitetik a gyanútlan ügyféllel, hogy az alkalmazás segít megelőzni azt, hogy illetéktelenek férjenek a bankszámlánkhoz, holott trójai falóként éppen a kémprogramot engedjük be gondosan elbástyázott „éléskamránkba”.

Ami még inkább abszurd, hogy arra kérik az ügyfeleket, az alkalmazás sikeres telepítése után menjenek át a másik szobába; távolodjunk el az eszközünktől, mert „a vírusirtás csak így végezhető el sikeresen”.

Szente Krisztina arra is kitért, gyakori, hogy az elkövető azzal hiteget bennünket, hogy a gyanús tranzakció összegét másnap vagy egy későbbi időpontban visszakapjuk, addig ne keressük sem a bankunkat, sem a rendőrséget. Mint írja, előfordult olyan eset is, hogy a csaló azt hitette el az áldozattal, hogy banki ügyintézők, rendőrök is érintettek a csalásban, és az ügy felderítése érdekében tilos bárkivel is beszélnie a történtekről.