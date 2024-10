Több feljelentés is érkezett a püspökladányi rendőrkapitányságra lopásokról augusztusban és szeptemberben. Az egyik sértett egy kerti traktor eltűnéséről számolt be, volt, akitől egy kismotort vittek el, és olyanok is, akiktől szerszámokat, talajművelő eszközöket és több száz liter üzemanyagot loptak – olvasható a police.hu-n.

A tolvaj több száz liter üzemanyagot kismotort de még egy kerti traktort is ellopott Püspökladányban

Forrás: police.hu

A nyomozók minden apró részletet megvizsgáltak, és azonosítottak egy helyi férfit, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekményekkel.

Mint kiderült, a 27 éves tolvaj főleg tanyákra, zártkerti ingatlanokra és több lakóház udvarára surrant be, és mindent vitt, amit tudott.

A zsákmány egy része

Forrás: police.hu

A rendőrök üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki, bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A férfi beismerő vallomást tett.