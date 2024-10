A bíróság a genetikai szakértői véleményből is felolvasott, mely egyértelműsítette, hogy a vádlott járművén található vérminták megegyeztek az elütött férfiéval a DNS-mintázat alapján. Ezt követően megtekinthettük a kocsma térfigyelő kamerájának felvételeit is.

Ezen jól rekonstruálhatóak voltak az események. Látható volt, ahogy a piros kabátos férfi elhagyja a vendéglátóhelyet, majd a járda mentén elesik. Egy másik felvételen pedig kivehető, ahogy a vádlott járműve döccenésszerűen megemelkedik, majd féklámpái felvillannak, végül pedig elhajt.

Az ügyvéd véleményezte a felvételeket. Szerinte az autó elmozdulását okozhatta a korábban említett nyomvályú is, tekintettel arra, hogy a képsorokon nem látszik egyértelműen, hogy az ittas férfi továbbra is az úttesten fekszik, így azt sem láthatta a kamera, hogy az autó áthaladt volna rajta. Azt is észrevételezte, hogy a bemutatott felvételeken 29 másodperc hiányzik, így a védelem számára nem ismert, mi történt az alatt az idő alatt. Aggályokat fogalmazott meg emellett a kamerafelvételek lefoglalásával és hitelességével kapcsolatban is. Példaként említette, hogy a jegyzőkönyvben nem szerepel, a lefoglalást végző személy ellenőrizte volna, hogy a valós idővel azonos időzónát rögzít-e a kamera. Annak ellenére is fenntartotta az aggályait, hogy a bíró részletesen felolvasta az igazságügyi informatikai szakértő alapos elemzését, amelyből az is kiderült, a felvétel folytonos, és nem manipulált.

A Pósa utcai baleset okozásával vádolt férfi kifogásolta az eljárást

A bíró végül feltette a kérdést, vitatja-e bárki, hogy a felvétel a baleseti helyszínt és időpontot rögzíti.

A baleset okozásával vádolt férfi úgy felelt, a videó eredetiségével kapcsolatban nincs kifogása. Egy másik Pósa utca kamera ugyanis szintén rögzítette, hogy elhalad a baleset helyszínén. Ő azonban azt kifogásolta, hogy azon a kamerán nem látszik, hogy az egyik mellékútról valaki éppen bekanyarodott, és a korábban említett hiányzó 29 másodperc alatt már előtte áthaladt a földön fekvő férfin.