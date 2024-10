A polgárőrség fokozottan járőrözik egy-egy eset után Pocsajban

Valami drogos fiatalok voltak. Én egyébként sajnálom őket, mert semmirekellő emberek. Tanulatlan gyermekek, akiknek nem adtak munkát. Magukra hagyták őket, vagy a szüleik börtönbe kerültek. Sokat mondok, ha tíz bűnöző van Pocsajban, a többi szépen jár dolgozni. Megesett, hogy felfeszítettek egy-két házat, és beköltöztek egy éjszakára

– nyilatkozta egy másik környékbeli lakos. Olyan esetről is beszélt, amikor az egyik „megszállt” ház tetejéről még a cserepet is leszedték és eladták. Egy másik esetben pedig téglával dobták be az ablakot. Úgy véli, vannak pánikkeltő hangok, de ettől függetlenül nincs félelemérzet a pocsajiakban, nincs komolyabb baj, amitől tartani kellene. A férfi elmondta azt is, szabadidejében maga is polgárőrként tevékenykedik. Megtudtuk, hamarosan megerősítik a szolgálatot, főként éjszakai járőrözést szerveznek sűrűbben, hogy még kevesebb hasonló eset fordulhasson elő.

A településen hallottakkal összhangban vélekedett Szőllősi Roland, akit telefonon értünk el. Pocsaj polgármestere portálunknak elmondta, tud az esetről, kapcsolatban áll a rendőrséggel is, mely azonnal kezelte a dolgot.

A hatóság az ügyben végzi a dolgát, és egy hajléktalan fiatalembert már összefüggésbe hoztak a cselekménnyel. Mint fogalmazott, pontszerű, egymástól elszigetelt esetek olykor előfordulnak, azonban úgy gondolja, nem kirívó esetről van szó: ez egy egyszeri bűncselekmény volt, betörési hullámról pedig szerinte merész dolog lenne beszélni.

Elismerte, az érintetteknek valóban kellemetlen az okozott kár, ahogy megérti azon környékbeliek aggodalmát is, akiknek a szomszédságában történt az eset. Maga is megerősítette, hogy a polgárőrség a hasonló esetekben szigorít az ellenőrzéseken, ezzel is biztosítva a pocsajiak nyugalmát.