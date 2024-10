A hajdú-bihari kibercsoport tagjai más személyek érintettségét is vizsgálják, a magyar nővel kiegészült nigériai triót pedig további, hazánk területén elkövetett csalásokkal és pénzmosásokkal is kapcsolatba hozták, de külföldön is ténykedhettek. Jelen pillanatban a Baranya, a Csongrád-Csanád, a Pest és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőrkapitányságok kibercsoportjainak tagjai is elemeznek és értékelnek, de a bíróság egyelőre csak a fúrótornyos udvarlót záratta olyan helyre, ahol internethez nem tud hozzáférni.