A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A katasztrófavédelem központjában október 21-én megtartott ünnepi állománygyűlésen elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak, számolt be a hajdú-bihari katasztrófavédelem honlapja.

Hajdú-bihari tűzoltókat is díjazott október 23. alkalmából a katasztrófavédelem

Forrás: illusztráció / Napló-archív

A díjazottak között hajdú-bihariak is vannak.

Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül tűzoltó törzszászlóssá léptette elő Ábrányi Barnabás tűzoltó zászlóst, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vármegyei Főügyeleti Osztály Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet referensét.

A szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért soron kívüli előléptetést kapott Kristóf Zoltán tűzoltó őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletvezetője.

A belügyminiszter emellett a beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Kompár Antal György tűzoltó törzsőrmestert, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztály gépjárművezetőjét.