Brutális emberölés történt szeptember 11-én Hajdúböszörményben: egy férfi halálra késelte a feleségét, majd az anyósát is megszúrta, aztán elmenekült a helyszínről. A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a hajdúböszörményi feleséggyilkosság elkövetésével gyanúsított Gál Jánost, aki tette után a feleségével közös gyereküket is magával vitte, amikor elmenekült a helyszínről. A kisfiút aztán az egyik helyi ismerősénél hagyta, a rendőrök sértetlenül találtak rá a gyerekre.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a hajdúböszörményi feleséggyilkosság elkövetőjét

Forrás: police.hu / Napló-archív

Hajdúböszörményi feleséggyilkosság: elhagyhatta a kórházat az anyós

Az 55 éves anyóst kórházba szállították, ahol meg is kellett műteni. A Haon a hét elején kérdéseket küldött a Debreceni Egyetemnek a nő állapotával kapcsolatban. Mint azt az egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja írta,

a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályán ellátták a beteget, aki megfigyelés után elhagyhatta az intézményt.

Az utóbbi napokban arról is érdeklődtünk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, hol tart most a nyomozás. Válaszukban azt írták, a felhívás jelenleg is érvényben van, a rendőrök továbbra is nagy erőkkel keresik a férfit. A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem adtak.

A rendőrség korábban a férfi egyik különös ismertetőjeléről, az egész bal karját lefedő tetoválásról is osztott meg fotót.

Továbbra is kérik, hogy aki felismeri Gál Jánost , vagy a tartózkodási helyéről információja van, jelentkezzen személyesen a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságon (Debrecen, Kossuth utca 20.), illetve tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-52/457-040-es telefonszámon, az ingyen hívható, 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón! A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.