A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt partnerként vett részt a rendezvényen. A megnyitó ünnepségen dr. Gyurosovics József r. dandártábornok elismerését és köszönetét fejezte ki a nagyszabású kiállítás megszervezéséért, továbbá biztosította a jelenlévőket arról, hogy a rendőrség látványos bemutatókkal, valamint hasznos információkkal fogja gazdagítani és ellátni őket – olvasható a police.hu-n. A résztvevők Gulyás Michelle főhadnagyot is hallhatták.

Gulyás Michelle részletesen mesélt karrierjéről és céljairól is

Forrás: police.hu

Sok más szakma, munkáltató mellett, a főkapitányság munkatársai is megtettek mindent, hogy az érdeklődők a legkomplexebb képet kapják a szervezet működéséről, és számos szolgálati ág feladataiba is betekintést nyerhettek a fiatalok. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy külön élményt jelentett a pályaválasztás előtt álló iskolásoknak, hogy Gulyás Michelle r. főhadnagyot is láthatták, hallhatták egy pódiumbeszélgetés alkalmával.

Az olimpiai bajnok rendőrnő kendőzetlenül mesélt a rendőrré válásáról, a sport és a hivatás kapcsolatáról, valamint a szakmai céljairól.

Az interjú végén a főhadnagy arra is szakított időt, hogy személyesen válaszolhasson az érdeklődők kérdéseire és természetesen fotók is készülhettek.